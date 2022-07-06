Москва, , 18:38 — REGNUM В случае поставок товаров по параллельному импорту дистрибьютеры на территории России сталкиваются с рядом трудностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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«Мы сталкиваемся с так называемыми ценовыми ножницами, когда дистрибуторы вынуждены закладывать дополнительные расходы на параллельный импорт через третьи страны, закупочные партии дробятся, вследствие чего дистрибуторские скидки «съедаются». Вместе с тем, мы видим, что Россия при этом рискует лишиться ряда доходов: айфоны или серверное оборудование таможатся теперь не в России, а в Киргизии, Армении или Казахстане, а объем продаж ритейла сокращается», — сказал Манкевич.

Эксперт отметил, что из-за существенного повышения стоимости ряда импортируемых товаров российские потребители предпочитают покупкам в отечественном ритейле поездки в страны ближнего зарубежья, где они приобретают желаемый продукт.

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