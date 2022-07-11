Берлин, , 14:28 — REGNUM Власти Германии прокомментировали призывы Украины к Канаде с требованием отменить решение о возврате турбины Siemens для «Северного потока — 1». Как заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман, в Берлине приняли это к сведению, сообщает Sky.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Мы приняли это к сведению. Но ситуация такая, что санкции ЕС не затрагивают транзит газа. Мы всегда говорили, что в отношении санкций действуют принцип, что они не должны наносить ЕС больше вреда, чем России», — подчеркнула Хоффман.

Как сообщало ИА REGNUM, минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение о возврате турбины для «Северного потока», подчеркнув, что разочарованы решением Оттавы. В ведомстве отметили, что поставлять газ в Германию Россия может и без турбины, в частности «использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину».

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Ранее канцлер германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ приветствуют решение канадских властей вернуть газовую турбину для трубопровода «Северный поток».

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