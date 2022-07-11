Берлин, , 14:00 — REGNUM Власти Германии ожидают, что с возвратом Канадой турбины Siemens «Северному потоку — 1» исчезнет причина для снижения объемов прокачки газа по трубопроводу, заявила 11 июля заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман.

Газопровод Северный поток Nord-stream.com

«Ясно то, что Россия обосновала снижение поставок тем, что турбина не вернулась из Канады. Эта причина, таким образом, устранена, соответствующая договоренность была достигнута с Канадой, что турбина вернется, она будет поставлена в Россию. Мы приветствуем это решение канадских партнеров и что таким образом отпадает основная причина, почему поставляется меньше газа», — заявила она на брифинге.

Напомним, ранее стало известно, что газоперекачивающий агрегат (ГПА, состоит из компрессора и газовой турбины) сейчас проходит испытания в Монреале, где находится ремонтный цех британской компании Industrial Turbine Company Limited (ITCL), принадлежащей Siemens Energy.

Отправка ГПА из Канады ориентировочно должна состояться после 14 июля. Доставка в Россию через Германию потребует ещё около двух недель. После этого несколько дней может уйти на установку оборудования.

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