Берлин, 11 июля 2022, 14:00 — REGNUM Власти Германии ожидают, что с возвратом Канадой турбины Siemens «Северному потоку — 1» исчезнет причина для снижения объемов прокачки газа по трубопроводу, заявила 11 июля заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман.
Напомним, ранее стало известно, что газоперекачивающий агрегат (ГПА, состоит из компрессора и газовой турбины) сейчас проходит испытания в Монреале, где находится ремонтный цех британской компании Industrial Turbine Company Limited (ITCL), принадлежащей Siemens Energy.
Отправка ГПА из Канады ориентировочно должна состояться после 14 июля. Доставка в Россию через Германию потребует ещё около двух недель. После этого несколько дней может уйти на установку оборудования.
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