Москва, , 02:34 — REGNUM Вторая серийная многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М «Красноярск», которая строится на российской судоверфи «Севмаш» в Северодвинске, впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море.

Море Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова источника в кораблестроительной отрасли, подлодка вышла с «Севмаша» 26 июня. Будет проверена работа бортового оборудования. Кроме того, будут определены мореходные и эксплуатационные качества на соответствие проектным характеристикам корабля.

Уже после ходовых испытаний подлодку ждут государственные испытания — практическая проверка всех систем вооружения АПЛ.

«Красноярск» — это вторая серийная подлодка, третий корабль проекта 885М («Ясень-М»). она была заложена в 2014 году. 30 июля 2021 года спущена на воду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции началось строительство подлодки STM500, спроектированной местными инженерами.

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