Нью-Йорк, США, 11 июля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Самая длинная атомная подводная лодка (АПЛ) в мире К-329 «Белгород» дает России еще один инструмент для доминирования в Арктике, где тающие льды открывают новые межконтинентальные морские пути. Об этом сообщает американское информационное агентство The Drive.

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

Авторы статьи утверждают, что атомная подводная лодка специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09 852 является «подводной ударной и разведывательной платформой для широкого спектра задач, она может обнаруживать объекты на дне океана и манипулировать ими, в том числе коммуникационными кабелями, которые она может либо прослушивать, либо перерезать».

В публикации отмечается, что «Белгород» будет первым судном, который будет оснащен шестью межконтинентальными автономными торпедами с ядерными боеголовками «Посейдон». Торпеды такого типа могут уничтожать города издалека. Это система доставки ядерного оружия, предназначенная непосредственно для ослабления любых возможностей американской противоракетной обороны.

«Несмотря на десятилетия создания, российский военно-морской флот наконец ввел в эксплуатацию одно из своих самых универсальных и страшных видов оружия», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 8 июля 2022 года АО «ПО «Севмаш» передал исследовательскую подводную лодку «Белгород» Военно-морскому флоту РФ.

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