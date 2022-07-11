Донецк, 11 июля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В результате обстрела населённого пункта Степано-Крынка в Донецкой Народной Республике со стороны вооружённых сил Украины погибли и были ранены более 40 человек. Об этом 11 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Система залпового огня HIMARS

«Погибли мужчины 2003, 1992 и 2003 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 39 человек, в числе которых одна женщина 1963 года рождения», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Кроме того, по четырём гражданам ведутся поисковые работы.

«Отметим, что все пострадавшие являются волонтёрами общественной организации «Молодая Республика» и находились в месте обстрела с гуманитарной миссией по оказанию помощи населению», — добавили в представительстве ДНР с СЦКК.

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Как сообщало ИА REGNUM, населённый пункт Степано-Крынка подвергся обстрелу со стороны ВСУ утром 10 июля. Украинские войска применили американские ракетные системы залпового огня HIMARS. Всего по населённому пункту было выпушено шесть ракет.