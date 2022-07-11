Москва, , 12:23 — REGNUM Склад с боеприпасами для американских ракетных систем залпового огня HIMARS и гаубиц M777 уничтожен в Днепропетровской области. Об этом 11 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Хранилища с боеприпасами уничтожены высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населённого пункта Радушное Днепропетровской области.

Боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 «Пион» были поставлены США Украине.

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