Калининград, 11 июля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов опроверг введение Литвой новых ограничений на транзит грузов в регион из других субъектов России. Об этом он заявил 11 июля в сообщении в телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Он пояснил, что это вступившие в силу санкции, которые Евросоюз принял весной текущего года. Алиханов также заявил, что в качестве ответной меры предлагает запретить транзит грузов из Прибалтики в Россию.

«Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так. Санкции, принятые ЕК, имеют ступенчатый характер, они приняты ещё в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам», — указал глава региона.

Он также добавил, что в декабре вступят в силу ограничения по нефтепродуктам.

Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на ограничения Россия может запретить транзит грузов из Прибалтики. При этом он предлагает разрешить транзит через Калининград, чтобы «загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС». По его словам, в таком случае будет необходимо установить тарифы на морские перевозки на уровне железнодорожного.

«Мы настаиваем на нераспространении ограничений [со стороны Евросоюза] на калининградский транзит в принципе. Надеемся на усилия нашего МИД», — написал Алиханов.

Читайте также: В Госдуме предлагают не мелочиться в ответах Европе за Калининград

Ранее агентство Reuters сообщило, что литовские власти 11 июля приняли решение расширить список товаров, запрещённых для транзита в Калининградскую область. В частности, речь идёт о запрете транзита бетона, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня 2022 года власти Литвы сообщили администрации Калининградской области о прекращении транзита ряда товаров. В Калининграде и Москве заявили, что это нарушает целый ряд международных норм и предупредили об экономических и иных ответных мерах.

Ранее по теме: Литва запретила транзит в Калининград бетона, древесины и химикатов