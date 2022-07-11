Вильнюс, , 10:55 — REGNUM Литовские власти 11 июля приняли решение расширить список товаров, запрещённых для транзита в Калининградскую область. Об этом сообщает агентство Reuters.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, литовские власти расширят список российских товаров, ввоз которых запрещён согласно санкциям Евросоюза. В частности, речь идёт о запрете транзита бетона, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев рассказал, что Калининград не окажется в транспортной блокаде.