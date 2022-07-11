Москва, , 11:13 — REGNUM Идея введение лимита на продажу дизельного топлива для иностранных перевозчиков мелочная и может отразиться на партнерах, которые продолжают сотрудничать с Россией. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 11 июля первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов.

Олег Нилов Duma.gov.ru

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Ранее «Известия» сообщили, что с предложением к председателю правительства России Михаилу Мишустину о введении лимита в 50 литров на покупку дизельного топлива для зарубежных транспортных компаний обратилась Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». Мера предлагается в качестве ответа для Литвы и Евросоюза, нарушивших договоренности о транзите грузов в Калининградскую область.

Нилов считает, что не очень понимает смысл подобной санкции и считает, что в такой случае стоило бы вообще запретить въезд иностранных фур в Россию.

«Это похоже на их способы, мелочные, пакостные, которые для российской экономики ничего не приносят. Скорее всего принесут какие-то проблемы конкретным получателям грузов, которые в ограниченном количестве, но все-таки пребывают на территорию России, тем перевозчикам и тем нашим партнерам, которые продолжают сотрудничать с российским бизнесом. Не знаю, нужно как-то иначе себя вести, по-человечески», — пояснил депутат.

Также депутат считает, что вряд ли дорогостоящие фуры будут использоваться как челноки для перепродажи российского топлива.

«А бить по гражданам, по конкретным бизнесменам, по водителям, я считаю, что это не наш метод. Надо отвечать по центрам принятия решений, по правительствам, по конкретным политикам, а не по водителю большегруза. Во всяком случае не так мелочно», — уверен парламентарий.

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