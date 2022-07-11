Донецк, 11 июля 2022, 11:15 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о существенном изменении линии фронта на севере республики.
По его словам, под контролем Донецка уже находятся 243 населённых пункта.
Он добавил, что сейчас происходит переброска второго корпуса сил ЛНР с целью усиления позиций «непосредственно по Авдеевскому направлению».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что логистическое взаимодействие Крыма и Донбасса будет развиваться через Азовское море.
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