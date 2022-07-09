Донецк, , 11:38 — REGNUM Логистическое взаимодействие Крыма и Донбасса будет развиваться через Азовское море, заявил 9 июля глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Dnr-news.com

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«Взаимодействие с Крымом крайне важно… это в том числе и логистика, которая будет выстраиваться сейчас через внутреннее российское море — через Азовское море», — отметил он в ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым в морском торговом порту Мариуполя.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что обсудил с главой ДНР развитие логистических цепочек.