Донецк, 11 июля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о существенном изменении линии фронта на севере республики.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

По его словам, под контролем Донецка уже находятся 243 населённых пункта.

«На севере республики мы видим существенное изменение линии фронта», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что сейчас происходит переброска второго корпуса сил ЛНР с целью усиления позиций «непосредственно по Авдеевскому направлению».

«И сейчас совместными силами будет происходить освобождение ДНР», — заключил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что логистическое взаимодействие Крыма и Донбасса будет развиваться через Азовское море.

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