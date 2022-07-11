Газни, Афганистан, , 10:39 — REGNUM В афганской провинции Газни в результате наводнения погибли семь человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Последствия наводнения в Рузе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно источникам из административного центра провинции, ночью 10 июля наводнение затопило часть города. По словам представителей отдела информации и культуры Газни, наводнение обрушилось на город со стороны уезда Зана-Хан, в результате чего в районах Хаджи Рамадан и Арбабе-Сахиб города Газни погибли семь человек. До сих пор одно тело не обнаружено.

Также было разрушено 50 жилых домов в селах Руза, Али Лала, Хакиме-Санаи, Хаджи Рамадан, Дехе-Ходайдад и Амир Мохаммад Хан Кала.

Кроме того, пострадало более двухсот гектаров сельскохозяйственных угодий.

Наводнение в Нуристане также привело к человеческим жертвам. На данный момент в этой провинции зарегистрировано девять погибших и девять раненых.