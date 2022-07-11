Пекин, , 09:05 — REGNUM Партнёрство России с Китаем «зашло достаточно далеко», поэтому действия Запада в отношении России, а также угроза вторичных санкций против китайских компаний сказываются на торговле Пекина и Москвы, но это влияние отнюдь не критично. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в КНР Андрей Денисов.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Благодаря довольно специфической структуре нашей торговли её значение для экономики обеих стран выходит за рамки чисто числовых показателей», — подчеркнул дипломат.

Он пояснил, что, например, в области энергетики у России и Китая сформировался «энергетический альянс, который включает не только поставки углеводородов с нашей стороны, но и переработку, хранение, развитие электроэнергетики».

«Таким образом, санкции и угроза вторичных мер сказываются на нашей торговле, но не критически», — констатировал посол.

Он также добавил, что есть компании и банковские учреждения, которые не завязаны на западный рынок, поэтому могут рисковать, и не опасаются вторичных санкций. Более того, многие иностранные компании заявляют о большой заинтересованности к развитию отношений с Россией.

«Так что экономика всё равно возьмет своё», — подчеркнул Денисов.

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Как сообщало иа, ранее генеральное консульство России в Харбине заявило, что восемь российских и китайских регионов намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество. Это Амурская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, а также китайские провинции Хэйлунцзян и Гуандун. Коммерческие документы подписали 48 компаний из России и Китая, ещё около 200 компаний заявили о желании продолжить торговые переговоры.

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Напомним, власти России и КНР договорились нарастить годовой объём двусторонней торговли до $200 млрд. По итогам 2021 года этот показатель вырос на 35,8%, до $146,88 млрд.