Москва, 30 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В настоящее время позиции России и Китая отчасти совпадают, поскольку оба государства стремятся к смене парадигмы мировой экономики, основанной на гегемонии США, прежде всего в финансовой сфере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала результаты исследования, проведенного экспертами вашингтонского Института мировой экономики им. Питерсона, которые показали, что экспорт китайских товаров в РФ резко упал.

Government ZA Флаги России и Китая

«В исследовании вашингтонского института имеется ряд упущений, касающихся динамики взаимной торговли Китая и России, — сказал Прикладова. — Во-первых, в начале года импорт в РФ всегда ниже, чем в конце предыдущего, что связано с повышенным уровнем поставок в декабре и низкой активностью в январе. Второй момент — это проблемы в Китае из-за пандемии, в частности ограничения в производстве и нарушения в работе портов. Так, серьёзный урон экономике нанёс локдаун в Шанхае, продлившийся два месяца с апреля по май. Третий аспект — это глобальные отраслевые проблемы, прежде всего в автомобилестроении. Это привело к мировому снижению товаропотоков».

Еще один момент, на который указала Прикладова, это санкции Запада в отношении крупнейших российских банков — отключение некоторых из них от системы SWIFT.

«Задержки в осуществлении переводов, открытие расчётных счетов в других банках, переход на оплату в национальных валютах — всё это привело к временным затратам, что затормозило отгрузки товаров, — сказала экономист. — Одним из ключевых факторов стала дефляция российского рубля. Когда курс доллара повысился вдвое, многие российский импортёры заняли выжидательную позицию. Это также оказало сдерживающее воздействие на динамику китайского экспорта в Россию весной 2022 года. Влияние большинства этих факторов нивелировано, поэтому ожидается восстановление импортных потоков из Китая. Кроме того, этому будет способствовать легализация параллельного импорта в РФ в 2022 году».

Таким образом, как полагает Прикладова, причины снижения китайского экспорта в Россию лежат в экономической, а не политической плоскости.

«Сейчас позиции КНР и РФ отчасти совпадают, поскольку оба государства стремятся к смене парадигмы мировой экономики, основанной на гегемонии США, прежде всего, в финансовой сфере. В этой связи не стоит ожидать, что Пекин присоединится к санкциям Запада», — подытожила эксперт.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какие факторы могли привести к снижению китайского экспорта в РФ.