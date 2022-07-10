Цхинвал, 10 июля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В столице Южной Осетии Цхинвале прошли похороны погибшего в боях в Донбассе Георгия (Гигу) Кораева, сообщает 9 июля информационное агентство «Рес».

presidentruo.org Президент Южной Осетии Алан Гаглоев на похоронах Георгия Кораева

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Кораев в качестве добровольца принимал участие в защите Донбасса еще с 2014 года. Глава ДНР Александр Захарченко называл Кораева храбрым и надёжным воином и приводил его мужественное поведение в качестве примера другим бойцам. Кораев был награждён за свои боевые заслуги государственными наградами.

На похоронах погибшего бойца присутствовало много людей, в том числе, президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Указом Гаглоева Кораев посмертно награждён медалью «Защитник Отечества». Президент лично вручил медаль матери погибшего бойца.

Кораев погиб на Украине вместе с двумя другими добровольцами из Южной Осетии — Маратом Джиоевым и Владимиром (Хитором) Козаевым ещё 7 марта. Однако их похороны удалось провести лишь сейчас.

Напомним, что жители Южной Осетии активно принимают участие в специальной военной операции на Украине и в качестве контрактников российской армии, и в качестве добровольцев народных милиций ДНР и ЛНР.