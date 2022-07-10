Донецк, , 14:51 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку и Новобахмутовку. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:30 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 10 снарядов калибра 152 мм; ️13:40 — н.п. Калиново — н.п. Новобахмутовка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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