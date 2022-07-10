Вашингтон, 10 июля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Санкции оказывают слабое влияние на Россию из-за высоких мировых цен на нефть, заявил корреспондент Джулиан Матонниер в эфире CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

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«Происходящее сейчас обусловлено эффектом высоких цен на нефть. Европа медленно сокращает зависимость от российской нефти», — отметил он, подчеркнув, что летом традиционно увеличивается спрос на топливо по всему миру.

До начала спецоперации на Украине цена нефти находилась в районе $89 за 1 баррель, а сейчас выросла до $111. И это идет лишь на пользу России, добавил он.