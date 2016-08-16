Запад признал невозможность отделить Россию от остального мира — Медведев
Специалистов, не уступающих в квалификации уехавшим сотрудникам компаний стран Запада, которые всячески пытались отсрочить свой уход с российского рынка, нужно обучить России. Об этом 28 июня заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Джабаров: попытки отторгнуть Калининград обернутся столкновением
Попытки отторгнуть от России Калининградскую область обернутся военным столкновением. Западным политикам, которые делают подобные заявления, следует хорошо подумать, написал первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров 28 июня в своём телеграм-канале.
«Некоторые, с позволения сказать, «политики», «вентилирующие» вопрос возможности отторгнуть Калининград, должны понимать, что это может закончиться военным столкновением с Россией», — написал Джабаров.
В Приамурье из-за санкций и коронавируса скорректируют бюджет
Министерство финансов Амурской области подготовило поправки в главный финансовый документ региона. Более 700 млн рублей будет направлено на антикризисные меры в условиях санкций и пандемии COVID-19.
Медведев оценил шансы Украины на вступление в Евросоюз
Шансы Украины на членство в Европейском союзе являются призрачными, несмотря на то, что ранее она получила статус кандидата на вступление в сообщество. Об этом 28 июня заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Милонов предложил ввести налоговую льготу для купивших российское авто
Покупателей отечественных автомобилей можно на время освободить от уплаты транспортного налога, чтобы поддержать автопром, полагает депутат Госдумы России Виталий Милонов («Единая Россия»). Свои предложения он изложил в обращении на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает 28 июня RT.
По мнению парламентария, российской автомобильной отрасли нужны новые меры государственной поддержки. Из-за антироссийских санкций автопром переживает трудности.
«В частности, россияне — покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года», — указал Милонов в обращении.
Bloomberg: лидеры G7 обсуждают потолок цен на российский газ
Лидеры стран «Большой семёрки» обсуждают возможность ограничений цен на российский газ. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В США из-за стратегии Вашингтона вспомнили о фатальной ошибке Гитлера
Стратегию лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера, проигравшего войну из-за ввязывания в противостояние на два фронта, напоминают попытки Вашингтона проводить враждебную политику сразу и против России, и против Китая. Такое мнение 28 июня высказал председатель консалтинговой организации Killowen Group Харлан Ульман в своей статье для издания The Hill.
Глава Самарской области встретился с премьер-министром Белоруссии
Вопросы реализации проектов, имеющих важное значение для социального и экономического развития Самарской области, обсудил глава региона Дмитрий Азаров на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«Самое главное — это предметно рассмотреть резервы для наращивания нашего взаимодействия, те ниши, которые необходимо «раскачать», чтобы полностью задействовать все резервы. Самарская область — один из самых промышленно развитых регионов в России. Кооперация, взаимные поставки, замещение продукции недружественных бывших партнеров — все это требует скорости в принятии решений и отзывчивости», — приводит пресс-служба слова Головченко.
Японии надо напоминать, чем закончилось её антироссийское милитаристское прошлое.Читайте также: Японский премьер никак не уймется, он хочет «задушить» нас санкциями
Искусственный «дефолт» России стал актом отчаяния США — Колташов
Искусственный «дефолт», который пытаются устроить США, не будет иметь для России никаких последствий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.
Медведев рассказал о планах по достижению технологического суверенитета РФ
На то, чтобы реализовать меры по обеспечению технологического суверенитета России, направят большие бюджетные средства. Об этом 28 июня рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.