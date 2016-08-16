Санкционное давление США и ЕС на Россию продолжается. Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) заявили о том, что они будут и дальше изучать новые пути для изоляции Российской Федерации от участия в мировых рынках.

Тем временим, по мнению аналитиков, Россия успешно отражает атаки «условного Запада». Экономист Василий Колташов заявил о том, что искусственный «дефолт», который пытаются устроить США, не будет иметь для России никаких последствий. Вашингтон рассчитывал, что санкции обрушат курс рубля и фондовый рынок России. Однако этого не произошло.

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Более того, санкции против России ощутимо бьют по тем, кто их вводит. Недооценка РФ, в том числе её экономических возможностей, дорого обходится Западу. А русофобская политика ни к чему хорошему не приводит.

Американский аналитик Джеймс Дор убеждён, что в итоге отказ от торговли с РФ выльется в переустройство всего мирового рынка.

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