Донецк, , 12:54 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Железную Балку в ДНР. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:30 — н.п. Дылеевка — н.п. Железная Балка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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