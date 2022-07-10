Донецк, , 12:48 — REGNUM ВСУ обстреляли Доломитное, Александровку и Новобахмутовку. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:50 — н.п. Семигорье — н.п. Доломитное: выпущено 4 мины калибра 120 мм; ️12:05 — н.п. Марьинка (западная) — н.п. Александровка: произведено 20 выстрелов из танка; ️12:05 — н.п. Керамик — н.п. Новобахмутовка: выпущено 7 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

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