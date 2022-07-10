Берлин, , 11:45 — REGNUM Страны Запада не могут давать Украине гарантий, которые предполагают использование военных средств для обеспечения безопасности, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, В этом плане Запад по факту ничего не может сделать для Киева, пишет Der Spigel.

Анналена Бербок Olaf Kosinsky

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«Хотела бы пообещать, что мы обеспечим гуманитарные коридоры из спорных районов Украины. Но мы не можем себе этого позволить. Такое обещание должно быть обеспечено военными средствами. … Приходится терпеть то, что невозможно ничего сделать — такова порой жестокость внешней политики», — отметила Бербок.

По ее мнению, поэтому вооруженные силы Запада в определенной степени беспомощны в рамках украинского кризиса ‑ и вынуждены сохранять «холодную голову».