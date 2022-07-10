Донецк, , 11:02 — REGNUM ВСУ обстреляли Александровку и Донецк из танка. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:30 — н.п. Марьинка — н.п. Александровка: выпущено 10 мин калибра 120 мм; ️10:45 — н.п. Марьинка — г. Донецк (Петровский район): произведено 10 выстрелов из танка», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки военные ДНР и России уничтожили две установки «Град», один БПЛА «Фурия», подавили три огневые точки ВСУ.

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