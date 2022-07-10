Донецк, , 09:35 — REGNUM ВСУ выпустили по Михайловке 6 «натовских» снарядов. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:20 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате удара по стороны ВСУ по Ясиноватой ранена мирная жительница.

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