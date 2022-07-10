Донецк, 10 июля 2022, 09:28 — REGNUM В результате удара по стороны ВСУ по Ясиноватой ранена мирная жительница. Об этом 10 июля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ
ВСУ
(сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Украинские боевики с позиций в Авдеевке нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Ясиноватой. В результате обстрела горят дома по ул. Ивана Франко, по ул. Зои Космодемьянской ранена женщина», — отмечается в сообщении.

ВСУ продолжают обстрел Ясиноватой, выпущено еще 7 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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