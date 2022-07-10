Донецк, 10 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Ясиноватой 6 снарядов. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:47 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова обстреляли Куйбышевский район Донецка.