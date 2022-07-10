Токио, 10 июля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Японии предъявили официальные обвинения Тэцуе Ямагами, убившему экс-премьера Синдзо Абэ, передает NHK.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

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41-летний бывший военнослужащий дважды выстрелил в политика из самодельного огнестрела. Врачи боролись за жизнь Абэ, но спасти его не удалось.

На допросе Ямагами признался, что изготовил несколько единиц оружия, а также пытался сделать бомбу. Нападавший считал, что Абэ якобы был связан с религиозной организацией, под влияние которой подпала мать Ямагами.