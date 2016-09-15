В Японии создан кризисный штаб после нападения на Абэ
Кризисный штаб создан в правительстве Японии в связи с нападением на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает 8 июля агентство Kyodo.
Премьер-министр Фумио Кисида срочно вернётся в свой офис в Токио из префектуры Ямагата. Всех членов правительства попросили собраться в столице.
Стали известны подробности покушения на Синдзо Абэ
Покушавшийся на жизнь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ не пытался скрыться с места преступления. Об этом 8 июля рассказала очевидица происшествия, слова которой приводит телеканал NHK.
Посол РФ в Японии Галузин осудил нападение на Синдзо Абэ
Российский посол в Японии Михаил Галузин выступил с решительным осуждением нападения на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.
В Японии назвали имя стрелявшего в Синдзо Абэ
В бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ стрелял бывший военный моряк. Об этом 8 июля сообщает телеканал Nihon TV. По его данным, полиция задержала 41-летнего Тэцую Ямагами сразу после того, как бывший военный несколько раз (предположительно, два раза) выстрелил в спину Синдзо Абэ.
NHK опубликовал кадры с моментом нападения на Синдзо Абэ
Видеозапись с моментом нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ опубликовал японский телеканал NHK. Японский политик выступал с предвыборной речью в городе Нара, в этот момент на него произошло нападение.
Стрелявший в Синдзо Абэ оказался бывшим военным моряком сил самообороны
Подозреваемым в покушении на жизнь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, раньше служивший в японских морских силах самообороны.
Власти Японии осудили нападение на бывшего премьер-министра страны Абэ
Японские власти выступают с решительным осуждением «варварского» нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом 8 июля заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.
Фумио Кисида возвращается в Токио из-за покушения на Синдзо Абэ
В правительстве Японии в связи с покушением на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ создан кризисный штаб, действующий премьер-министр Фумио Кисида экстренно вернулся в Токио.
У Синдзо Абэ после нападения остановилось сердце — Kyodo
У госпитализированного после нападения бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, предположительно, «остановилось сердце и отказали легкие».