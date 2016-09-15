Кризисный штаб создан в правительстве Японии в связи с нападением на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает 8 июля агентство Kyodo.

Премьер-министр Фумио Кисида срочно вернётся в свой офис в Токио из префектуры Ямагата. Всех членов правительства попросили собраться в столице.