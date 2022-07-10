Донецк, , 08:09 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку 5 «натовских» снарядов. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ 7th Army Training Command

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:55 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранеедважды в течение двадцати минут ВСУ обстреляли город Донецк, столицу Донецкой Народной Республики (ДНР).

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