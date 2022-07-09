Шри-Джаяварденепура-Котте, 9 июля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Полицейские Шри-Ланки применили слезоточивый газ против участников массовых протестов в стране. Трансляцию с массовых протестных акций 9 июля ведут местные телеканалы.

Athens Indymedia Слезоточивый газ

На этих кадрах запечатлено, как правоохранители островного государства стреляют в сторону скоплений протестующих в городах страны зарядами со слезоточивым газом, после чего те покидают места, где распыляется газ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким сообщил, что временным президентом Шри-Ланки, согласно конституции, станет спикер парламента островного государства Махинда Япа Абейвардена.