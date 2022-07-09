Токио, 9 июля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Полиция Японии признала возможные проблемы с обеспечением безопасности экс-премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщил глава полиции префектуры Нара Кадзуо Охаси.

Официальное интернет-представительство президента России Синдзо Абэ

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«Там была проблема с безопасностью», — отметил он и подчеркнул, что убийство нужно срочно расследовать «самым тщательным образом».

Нападение на экс-премьер-министра Японии произошло 8 июля. 41-летний бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ из дробовика.