Лидеры партий Шри-Ланки призвали Раджапаксу подать в отставку
Шри-Джаяварденепура-Котте, 9 июля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Собравшиеся на экстренное заседание лидеры партий Шри-Ланки призвали президента страны Готабайю Раджапаксу подать в отставку, передает 9 июля Newswire.
Indi Samarajiva
Полицейский. Шри-Ланка
Следите за развитием событий в трансляции: «Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки — трансляция»
Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице протестами. Раджапакса при этом заявил, что готов подчиниться любому решению лидеров партий.
Многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Раджапакса был эвакуирован незадолго до того, как протестующие окружили резиденцию.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис.