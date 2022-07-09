Москва, 9 июля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки нанесено поражение 22 пунктам управления ВСУ. Об этом 9 июля сообщили в Минобороны России.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

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«В том числе: 98-му батальону 108-й бригады теробороны в районе Нововоронцовки Днепропетровской области, 16-й механизированной бригаде в районе Покровское ДНР, подразделениям артиллерии на огневых позициях в 72-х районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах, включая два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе н. п. Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожены ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30-ти украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка.