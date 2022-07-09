Москва, , 12:33 — REGNUM В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30-ти украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка. Об этом 9 июля сообщили в Минобороны России.

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Также в результате удара ВКС РФ по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Соледар уничтожено более 30% военнослужащих и выведено большая часть артиллерийских орудий.

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