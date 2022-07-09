Москва, 9 июля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В результате удара ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Соледар уничтожено более 30% военнослужащих и выведена из строя большая часть артиллерийских орудий. Об этом 9 июля сообщили в Минобороны России.

Минобороны России Многоцелевой истребитель Су-30 ВКС России

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Также сообщается, что из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание.