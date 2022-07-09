Донецк, , 12:19 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке еще 5 «натовских» снарядов. Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:50 — н.п. Артемовск — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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