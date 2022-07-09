Депутаты Шри-Ланки призвали президента уйти в отставку
Шри-Джаяварденепура-Котте, 9 июля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Группа депутатов Шри-Ланки призвала президента Готабайю Раджапаксу подать в отставку, передает 9 июля Adaderana.
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Антиправительственная акция протеста на Шри-Ланке в связи с экономическим кризисом в стране
Следите за развитием событий в трансляции: «Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки — трансляция»
Ранее толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента и захватили территорию. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.
Ранения в результате протестов получили более 30 человек.
Причиной недовольства граждан страны стал сильнейший экономический кризис.