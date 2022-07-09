Шри-Джаяварденепура-Котте, 9 июля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Группа депутатов Шри-Ланки призвала президента Готабайю Раджапаксу подать в отставку, передает 9 июля Adaderana.

AntanO Антиправительственная акция протеста на Шри-Ланке в связи с экономическим кризисом в стране

Следите за развитием событий в трансляции: «Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки — трансляция»

Ранее толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента и захватили территорию. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

Ранения в результате протестов получили более 30 человек.

Причиной недовольства граждан страны стал сильнейший экономический кризис.