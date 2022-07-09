Вашингтон, , 11:32 — REGNUM США и европейские союзники ведут тайные консультации для нахождения дипломатических путей окончания конфликта на Украине, пишет Welt.

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Издание отмечает, что замешательство лидеров стран Запада очевидно — ведь подавляющее число избирателей выступают за «дипломатическое решение».

Politico ранее писало, что главы государств Запада, которые поддерживают киевский режим, опасаются, что их население утомится от событий на Украине.

В Пентагоне, между тем, заявили, что Вашингтон готовится объявить о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. В новый пакет вероятно войдет высокоточное вооружение большой дальности.