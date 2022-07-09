Токио, , 10:06 — REGNUM Прощание с экс-премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в Токио, похороны пройдут 12 июля.

Синдзо Абэ Kremlin.ru

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Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ — Акиэ, передает РИА Новости.

Синдзо Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Убийца Тэцуя Ямагами был задержан на месте. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия.

Синдзо умер от потери крови. Убийца сказал, что он был «недоволен Абэ и хотел его убить», затем сообщил, что его целью первоначально был другой политик.