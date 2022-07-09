Токио, 9 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Тело экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ доставили в дом его семьи в Токио. Весь переулок, где расположен дом, находился под контролем полиции. Сотни людей пришли также к месту нападения на бывшего премьер-министра, чтобы возложить цветы.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Синдзо Абэ

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Похороны пройдут 12 июля в его родном городе Симоносеки.

О нападении на Абэ сообщалось 8 июля. Во время предвыборного мероприятия в городе Нара бывший моряк Сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика.

Ямагами заявил в ходе допроса, что первоначально хотел убить другого человека, якобы причастного к той же религиозной организации, что и Абэ. По его словам, позднее он решил убить Абэ, которого также считал причастным к этой религиозной структуре.