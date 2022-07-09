Донецк, , 08:33 — REGNUM Ясиноватую в ДНР обстреляли снарядами калибра 122 мм. Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:15 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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