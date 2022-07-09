Тегеран, 9 июля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. 8 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в послании, адресованном его японскому коллеге Хаяси Юсимасе, передал ему соболезнования в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

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Амир Абдоллахиан написал в своем послании, что бесчеловечный расстрел бывшего премьер-министра Японии весьма печален, поскольку он был выдающимся лидером, сыгравшим важную роль в Восточной Азии.

Он также упомянул инициативы покойного премьер-министра Синдзо Абэ по укреплению отношений Исламской Республики Иран с Японией.

Высокопоставленный иранский дипломат завершил свое послание соболезнованиями скорбящим членам семьи выдающегося японского дипломата, а также дружественному японскому народу и правительству.