Рига, , 08:26 — REGNUM В связи с «выявленными рисками для национальной безопасности Латвии» с 24 февраля 53 иностранцам было отказано во въезде в страну в пунктах пересечения границы. Об этом сообщает издание Delfi.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Во въезде в Латвию было отказано 35 гражданам России, 12 гражданам Белоруссии, а также пяти гражданам других стран.

Иностранцы, которые пытаются въехать в Латвию из России и Белоруссии, подвергаются усиленным проверкам на пунктах пограничного контроля. Цель проверок — выявить лица, которые поддерживают специальную военную операцию России на Украине.

«В ходе проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые служили в силовых структурах России или Белоруссии, публично демонстрируют символы, прославляющие российскую агрессию или выражают негативное отношение к латвийскому государству», — пишет Delfi.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссию введён безвизовый порядок въезда для граждан Литвы и Латвии. Он должен был действовать с 15 апреля по 15 мая, однако позже было принято решение продлить его до конца текущего года.