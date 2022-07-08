Рим, 8 июля, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги 8 июля от своего имени и от имени правительства выразил соболезнования Японии в связи с убийством экс-премьера этой страны Синдзо Абэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

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Италия потрясена этим чудовищным покушением, отметил Драги.

«Новаторский и реформаторский дух» делал Абэ одним из главных действующих лиц японской и международной политики на протяжении десятилетий, добавил премьер Италии.