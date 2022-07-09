Тбилиси, , 08:19 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети «Твиттер» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 8 июля выразила глубокое соболезнования в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ужасная трагедия. Вся Грузия в шоке. Синдзо Абэ был другом Грузии, но также и влиятельной международной фигурой. Мои глубочайшие соболезнования семье, близким и стране», — написала Зурабишвили.

Напомним, что Абэ, занимавший пост главы японского правительства в 2006—2007 и 2012−2020 годах, 8 июля 2022 года был смертельно ранен в результате покушения.