Москва, , 18:07 — REGNUM Законопроект о предоставлении льгот вдовам ветеранов боевых действий без учета условий проживания может быть вскоре внесен в Госдуму, сообщил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Максим Топилин Kremlin.ru

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«Подготовил законопроект о предоставлении льгот вдовам ветеранов боевых действий без учета условий проживания», — отметил политик в своем телеграм-канале.

По его словам, это была просьба военкома Татарии. Парламентарий ждет заключения правительства на свой законопроект.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР.