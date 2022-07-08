Москва, 8 июля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки, отметил спикер ГосдумыВячеслав Володин, комментируя празднование Дня любви, семьи и верности.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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По его словам, необходимо укреплять институт семьи, окружать близких любовью, заботой и вниманием.

«С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей. А как вы считаете?», — обратился Володин к подписчикам своего телеграм-канала.