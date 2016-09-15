По случаю Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России сегодня, 8 июля, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил жителей региона с праздником. В его обращении сказано:

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев с супругой.

«Сегодня в России отмечается замечательный и по-настоящему тёплый праздник. День семьи, любви и верности. День почитания святых Петра и Февронии, к которым обращались в случае проблем в семье и личной жизни.

Забота о семье, о детях всегда в России была важнейшей ценностью. Таковой она остаётся и сегодня. Семья — это наш тыл, наша тихая гавань, где всегда поддержат и помогут. Так всегда было и в моей семьей. Эти вечные ценности мы прививаем и своим детям. И сегодня — отличный повод ещё раз сказать спасибо семье, близким, любимым и родным людям…».

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