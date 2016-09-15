Красноярским семьям вручат медали «За любовь и верность»
В Красноярске 9 июля в рамках проекта «В центре Мира» нескольким семьям вручат медали «За любовь и верность». Награждение приурочено к празднованию в России Дня семьи, любви и верности.
На Камчатке в июне в два раза выросло количество браков
На Камчатке после майского затишья в июне резко увеличилось количество регистрируемых браков — за месяц в отделах ЗАГСа семейными узами себя связали 229 пар, в мае — 120.
Глава Якутии пожелал жителям России беречь и ценить свои семьи
С Днём семьи, любви и верности поздравил жителей России глава Якутии Айсен Николаев.
В Хабаровском крае 8 июля сыграют более 100 свадеб
В День семьи, любви и верности в Хабаровском крае состоится 106 бракосочетаний.
В семье закладывается наше мировосприятие, любовь к Родине — глава Колымы
Поздравляя жителей Магаданской области с Днём семьи, любви и верности, губернатор Колымы Сергей Носов отметил, что в нашей стране были и остаются незыблемыми именно духовно-нравственные основы воспитания подрастающего поколения, молодым прививаются лучшие качества.
Пусть семья будет тылом, берегом, куда можно всегда причалить — Роман Копин
Губернатор Чукотки Роман Копин поздравил жителей с Днём семьи, любви и верности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Праздничная дата совпадает с днем памяти благоверной княжеской четы, святых Петра и Февронии из Мурома, считающихся покровителями семьи и брака в русском православии. Символом Дня семьи, любви и верности, отмечаемого с 2008 года, стала ромашка. Все новости о праздновании Дня семьи, любви и верности — в трансляции ИА REGNUM.
Семейные ценности были и остаются главными для каждого человека — Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, поздравляя жителей края с Всероссийским Днём семьи, любви и верности, отметил, что семейные ценности во все времена были и остаются главными для каждого человека.
Семья — это главное богатство и ценность человека — губернатор Камчатки
Губернатор Камчатки Владимир Солодов, поздравляя жителей края с Днём семьи, любви и верности, отметил, что чувствует надежную опору и поддержку дома, и это помогает ему преодолевать трудности и любые невзгоды.
Семья — это самое дорогое в жизни человека — губернатор Сахалина
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, поздравляя жителей островного региона с Днём семьи, любви и верности, отметил, что семья — это самое дорогое в жизни человека. Сам Лимаренко является отцом троих детей и дедушкой четырех внуков.