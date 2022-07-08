Москва, 8 июля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Обязанность продавцов исполнять гарантийные обязательства по товарам, ввезенным через параллельный импорт, могут закрепить на законодательном уровне. Об этом корреспондентуИА REGNUM8 июля заявил глава комитета Госдумы по промышленности и торговлеВладимир Гутенев («Единая Россия»).

Владимир Гутенев

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Ранее на заседании экспертного совета по развитию торговли и защите прав потребителей обсуждалась проблема полного или частичного отсутствия сервисного обслуживания и ремонта из-за дефицита комплектующих или нежелания дилеров обострять отношения с зарубежными производителями. Для решения проблемы, в частности, предлагается законодательно закрепить исполнение гарантийных обязательств продавцом в отношении ввезенных через параллельный импорт товаров, отметил он.

«Во-первых, мы считаем, что должны быть установлены минимальные сроки гарантийные, потому что когда ввозит какая-то структура через параллельный импорт, то в принципе, нет жесткой регламентации с минимальным сроком на сложнобытовые товары. Я думаю, что мы вначале определимся с экспертным сообществом, а затем выйдем с инициативой. Хотя мы предполагаем, что эту норму должно регулировать правительство, но мы подготовим проект постановления правительства и направим в правительство, чтобы привлечь их внимание», — сказал Гутенев.

На вопрос о том, на какую категорию товаров может распространиться такое требование, депутат ответил, что «скорее всего речь идет о бытовой технике».

«Хотя, в диалоге, который у нас шел, мы с удивлением узнали, что у некоторых производителей (автомобилей — ред.) склады ломятся от запчастей, однако, наши дилеры не могут получить доступа», — пояснил Гутенев.

По его словам, дилеры не смогли ответить на вопрос, почему они не обращаются с исками в суд.

«Мне кажется, что дилеры опасаются последствий после того, как компании вернутся рано или поздно на наш рынок, а он премиальный и крайне выгодный для них и дилеры боятся, что будет черная метка от производителей. Поэтому я считаю, что мы должны консолидировать мнения потребителей и дилеров, отстаивая их права и обеспечить безусловное выполнение их гарантийных обязательств», — заключил глава комитета Госдумы.